TMSF ihaleye çıkaracaktı: Polat çiftinin arabalarına dair yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul 6. İdare Mahkemesi Heyeti, Polat çiftinin araçlarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihale ile satışa sunulmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Heyetin oy birliğiyle verdiği kararın gerekçesinde, araçların satışa sunulması için Polat'ların şirketine kayyum atanmasına ilişkin yapılan itirazların sonucunun açıklanması ve dava konusu işlemle ilgili tüm belgelerin gönderilmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme kararının ardından TMSF, söz konusu araçları ihale listesinden çıkardı.

16 ARACA EL KONMUŞTU

Polat çiftinin aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı 16 tane arabasına el konulmuştu.

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