TMSF istedi, mahkeme maaş talebini reddetti

Haber Merkezi

İBB dosyası kapsamında, TMSF yönetimine geçen şirketlerin borç ve personel maaşı ödenmesine izin verilmedi. İBB davasını görecek olan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, TMSF’nin kanunlara dayalı taleplerini art arda reddetti.

Savcılığın, Kasım 2025’te hazırladığı 3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesini kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihini 9 Mart 2026 olarak belirlemişti.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine 101 kişiye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı. Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu’nun aile şirketi İmamoğlu İnşaat da vardı.

Medyascope’tan Furkan Karabay’ın haberine göre TMSF ise bu süreçte, şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarını ve personel maaşlarını ödemek için İBB davasının görüleceği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yazı yazdı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, TMSF’nin ödeme yapılabilmesi için tedbirlerin kaldırılması taleplerini art arda reddetti. Mahkeme, ret kararlarını “usul ve kanuna aykırılık yok” diyerek aldı.