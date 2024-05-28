TMSF, Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkardı

TMSF, Akın İpek'in İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan yalısını 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkardığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Koza-İpek Holding’e ait yalıyı satışa çıkardı.

TMSF, FETÖ firarisi Akın İpek’in Bebek’te bulunan yalısı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, yalının 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldığı duyuruldu.

İhalenin 27 Haziran’da yapılacağı, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi

TMSF’den yapılan açıklamada, yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden ihale düzenleneceği ifade edildi.

Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran’a kadar TMSF’ye teslim edilmesi gerektiği bilgisine yer verildi.

YALI HAKKINDA

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İkinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk"te iki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor.

Ayrıca yapıda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı ve 208 metrekare de teras yer alıyor. "Kahverengi Köşk" olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor.

"Kahverengi Köşk"te ayrıca brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.