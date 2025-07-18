TMSF lüks araçlar ve tekne satacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere ait lüks araçlar ile bir adet tekneyi ihaleyle satış çıkardı.

İBB soruşturması kapsamında kayyım atanan ve İstanbul’daki döküm sahaları, maden alanları ve katı atık bertaraf tesislerini işleten şirketlere ait araçlar satılacak.

Kuzey İstanbul Modern İnşaat, Kuzey İstanbul Çevre Yönetimi, Kuzey Geliştirme, Güney Cebeci Madencilik ve Kuzey İstanbul Gayrimenkul şirketlerine ait 33 araç için ihale düzenlenecek.

Aralarında Cadillac, Land Rover, Mercedes, BMW ve Audi gibi lüks markaların da olduğu lüks araçlar, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ihalelerle yeni sahiplerinin olacak.

İhaleyle tekne satılacak

TMSF’nin kayyım olarak yönettiği Karpuz Danışmanlık şirketine ait, 2020 yılında inşa edilmiş, 14,30 metre boyunda, 4,20 metre eninde, 0,70 metre derinliğinde olan ve halihazırda Muğla’da bir marinada bulunan Khan isimli özel yapım ahşap tekne de 7 milyon 500 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıktı.

Satış ihalesi 30 Temmuz tarihinde TMSF’nin binasında düzenlenecek.

İhalelere ilişkin bilgilere TMSF’nin www.tmsf.org.tr internet adresinden ulaşılabilecek.