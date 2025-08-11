TMSF, Papara'nın ardından Ekotürk'e el koydu
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında kara para aklama suçlamasıyla el konulan Papara'nın ardından, şirketin yüzde 70'ine sahip olduğu ekonomi kanalı Ekotürk'e de el kondu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yasadışı bahis soruşturması kapsamında el koyduğu Papara’nın ardından, Papara'nın yüzde 70'ine ortak olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e de el koydu.
Papara'ya yönelik yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklanmıştı.
Ahmet Faruk Karslı, Ekotürk'ün yönetim kurulunda da yer alıyordu.