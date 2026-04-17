TMSF satışa çıkarmıştı: Papara'nın yeni sahibi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atandığı PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara'yı Emlak Katılım Bankası satın aldı.

Papara Elektronik Para ile birlikte Papara Teknoloji, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Papara Menkul Değerler şirketlerinin payları TMSF tarafından ihaleye çıkarılmıştı.

İhale için muhammen bedel 4.27 milyar lira, yani yaklaşık 100 milyon dolar olarak belirlenmişti. PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara Menkul Değerler ihalesini Emlak Katılım Bankası kazandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer alan devir işlemiyle ilgili açıklama şöyle:

"Papara Menkul Değerler AŞ'nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup Aracı Kurum'un pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

***

NE OLMUŞTU?

27 Mayıs 2025’te ‘yasadışı bahis’ soruşturmasında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Papara dahil 10 şirkete kayyum atamıştı.

Papara’nın, yasadışı bahis para trafiğine önayak olduğu, 26 binden fazla hesabı kontrol eden örgütün elebaşının Karslı olduğu öne sürülmüştü. Gözaltındaki 15 kişiden Karslı dahil 11’i tutuklanmıştı.

TMSF, 22 Ocak’ta PPR Holding’e bağlı şu şirketleri satışa çıkarmıştı:

• Papara Elektronik Para A.Ş.

• Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.

• Papara Teknoloji A.Ş.

• Papara Menkul Değerler A.Ş.