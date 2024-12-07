TMSF sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

TMSF, 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liraya yükseltti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere 950 bin liraya yüksetti.