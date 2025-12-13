Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu üst limitini 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükseltti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın, 2026 takvim yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Ekonomi
  • 13.12.2025 06:50
  • Giriş: 13.12.2025 06:50
  • Güncelleme: 13.12.2025 06:51
Kaynak: AA
TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
Fotoğraf: Depo Photos

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı.

TMSF'nin "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldı.

Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.

BirGün'e Abone Ol