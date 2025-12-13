TMSF, sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını yükseltti
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu üst limitini 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükseltti. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın, 2026 takvim yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: AA
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı.
TMSF'nin "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulu Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıldı.
Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.