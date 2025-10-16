TMSF tarafından yönetilecek: Paramount Otel'e kayyum!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum Otel İşletmeleri Anonim Şirketine (Paramount Otel) TMSF'nin kayyum olarak atandığını bildirdi.

Soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında, düzenlenen operasyonda, şüphelilerden Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alıınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.