TMSF'ye devredilmişti: Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 84 milyon lira bedelle satışa çıkarılan Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu.

TMSF, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV'nin ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı.

Satış için belirlenen başlangıç bedeli 84 milyon lira olarak açıklandı. Kapalı zarfla teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleşen ihale sonuçlandı.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Flash Haber TV ihalesini Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş kazandı.

Eşref Keleş, Flash Haber TV ile Göktuğ Multimedya Yayıncılık A.Ş.’ye ait olup, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen uydu ve çoklu kablo yayın lisansları, internet üzerinden televizyon (İnternet-TV) yayın izni gibi hakları da satın almış oldu.

EŞREF KELEŞ KİMDİR?

Diyarbakır'dan AKP'nin milletvekili aday adayı olan Keleş, 2003 Türkiye güzeli ve manken Aslı Baş’ın şaibeli şekilde yaşamını yitirdiği lüks villayı 15 milyon dolara satın alarak ismini duyurmuştu.

6 Şubat 2023 Maraş merkezli depremler sonrası Hatay'da meydana gelen yıkıma karşı çok sayıda konut inşasına başlanmıştı. Keleş'in sahibi olduğu Öz Er-Ka İnşaat, Hatay'da 2 milyar 474 milyon TL’ye konut ihalesi almıştı.