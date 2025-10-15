TMSF'ye devredilmişti: Tekfen Holding'de iki yeni atama

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında yüzde 42.8 hissesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimine devredilen Tekfen Holding'de iki yeni atama yapıldı.

Holdingin Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı (CFO) görevine Kenan Alpdündar getirildi.

Holding'in en büyük iştiraki olan Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Genel Müdürlüğü'ne ise Serdar Gök atandı.

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Tekfen Holding'deki hisselere el konulmuştu.

Karar, Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliğince alınmıştı.