TMSF yönetimindeydi: Türkiye'nin ünlü baklavacısı satışa çıkarıldı

Türkiye’nin en köklü markalarından biri olan Baklavacı Faruk Güllü, 10 yıldır süren kayyum yönetiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak yönetimini sürdürdüğü Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardığını resmen ilan etti.

Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (A.Ş.) çatısı altındaki bu dev yapının yeni sahibini bulması için ihale süreci başlatıldı. Kurum tarafından paylaşılan resmi duyuruya göre, markaya ait tüm varlıklar ihale yöntemiyle devredilecek.

SATIŞIN KAPSAMINDA NELER VAR?

Satışa sunulan "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" oldukça geniş bir varlık grubunu içeriyor.

İhaleyi kazanan taraf; şirketin markasından üretim tesislerine, mağaza sözleşmelerinden tüm hak ve varlıklarına kadar geniş bir yelpazeye sahip olacak.

8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihalede, şirkete ait tüm menkul, gayrimenkul ve fikri mülkiyet hakları paket halinde yeni sahibine geçecek.

10 YILLIK SÜREÇTE NELER OLDU?

Baklavacı Faruk Güllü markasına, 2016 yılında başlatılan FETÖ soruşturmaları çerçevesinde el konulmuştu.

"Terör örgütüne finansman sağlamak", "örgüt üyeliği" ve "örgüt yöneticiliği" iddialarıyla yürütülen yargı aşamalarının ardından, şirketin idaresi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti.

Yaklaşık 10 senedir devlet denetiminde faaliyetlerine devam eden marka, bu satış işlemiyle birlikte özel sektöre devredilerek kamusal tasfiye sürecini noktalamış olacak.