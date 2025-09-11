TMSF’nin Habertürk’e el koyma kararı Habertürk canlı yayınında nasıl karşılandı?

Habertürk ve Show TV’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulması Habertürk televizyonunda gündeme geldi.

Habertürk’te sabah yayınlanan ‘Gün Başlıyor’ programını sunan Mesut Yar, “TMSF Can Holding’e, buranın da sahibi olan şirketlere el koydu. Bunun dışında başka bilgim yok” dedi.

“SİZİ ŞEREFİMLE TEMİN EDERİM Kİ…”

Mesut Yar, canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

“TMSF, buranının da sahibi olan Can Holding’e bağlı şirketlere el koydu ve 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sizi şerefimle temin ederim ki bunun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey olursa da hepinizle tek tek paylaşacağım. Şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ben de yayının ortasındayken sizden gelen sorularla bununla karşı karşıya kaldım.”

TMSF’nin Habertürk’e el koyma kararı Habertürk canlı yayınında nasıl karşılandı?https://t.co/1oO9yk7ZaP pic.twitter.com/XKUeLDAhQH — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) September 11, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bugün (11 Eylül Perşembe) holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verilmişti.

“Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirket ve mal varlığına el konuldu.