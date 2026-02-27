TMSF’ye devredilen tekstil fabrikasında maaş krizi: 300 işçi mağdur

Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) devredilen tekstil firmasının işçileri, maaşlarını alamadıkları iddiasıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Bir işçi, “Zaten üç yıldır mağduriyet var. Son iki aydır da kimsenin maaşı yatırılmıyor. Üç yıl boyunca milleti mağdur ettiler. Lavabolardan su alıp içiyorduk. Yemek yok, servis yok. Kışın soğukta, yazın sıcakta milleti perişan ettiler” dedi.

İşçiler, fabrikada 300 çalışanın bulunduğunu, son 6 aydır maaşların düzensiz ödendiğini, son 2 aydır ise hiç ödeme yapılmadığını öne sürdü. Fabrika sahibinin aynı zamanda özel bir hastanenin sahibi olduğunu iddia eden işçiler, işverenle yaptıkları görüşmede maaşların ödenmeyeceğinin kendilerine iletildiğini belirtti.

"TMSF DEVRETTİĞİ KİŞİLERİ ARAŞTIRMIYOR MU?"

Bir işçi, tesisin devri sonrası yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Yıllardır Demirşah Tekstil’de çalışıyordum. Tesis TMSF’ye devredildi. TMSF de Demirşah adı altında Hasan Demir’e devretti, satıldı. Satıldıktan sonra milleti mağdur etmeye başladılar. Üç yıldır CİMER’e bildirdik, Cumhurbaşkanına mektup verdik. CİMER’den buradaki yetkililere haber verilmiş. İŞKUR beni aradı, ‘Gerekeni yapacağız’ dedi ama gerekeni yapmadılar.

Zaten üç yıldır mağduriyet var. Son iki aydır da kimsenin maaşı yatırılmıyor. Üç yıl boyunca milleti mağdur ettiler. Lavabolardan su alıp içiyorduk. Yemek yok, servis yok. Kışın soğukta, yazın sıcakta milleti perişan ettiler. Şu anda iki aydır maaş ödenmedi. Dün toplantı yapmış ve ‘Ben kimseye maaş veremem. İster çalışın ister oturun, ister gelin burada oturun gidin. Kimseye maaş ödeyemem’ demiş. Durumumuz bundan ibaret.

Toplam 300 kişi mağdur. Şu an burada 100 kişiden fazla kişi var. Daha önce 70 kişi mahkemeye verdi. Bütün resmi kanallar bunu biliyor. Her tarafa bildirdiğimiz hâlde kimse ilgilenmiyor. Şimdi notere ihtar çekeceğiz, ardından arabulucuya gideceğiz. Avukata vereceğiz, mahkemeye başvuracağız. Sonuç ne olur bilmiyoruz. Devletin buna bir çözüm bulması lazım. TMSF nasıl böyle insanlara devretti, bilmiyoruz. Bu hiç araştırılıp sorulmuyor mu?”

"RAMAZAN GÜNÜ KİMDEN PARA İSTEYELİM?"

Bir başka işçi ise yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Bizi mağdur etti. İki aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Zaten son dört aydır maaşlar düzensiz yatıyordu. Hiçbir şekilde bizi dinlemiyor. Verdiği sözleri tutmuyor. Sürekli bizi mağdur ediyor. Maaşımızı istediğimizde dün kalktı millete, ‘Oturun, altı ay sonra maaşınızı alırsınız’ dedi. Biz ramazan günü kimden gidip para isteyelim? Milletin kirası var. Herkes kredi kartına yüklenmiş, borçlanmış durumda. Çalışan arkadaşlarımız var, 35 gündür çok zor şartlarda gidip geliyorlar.”

Bir diğer işçi ise “Burası TMSF’nin denetimi altında deniliyor ama kimse ilgilenmiyor" dedi.