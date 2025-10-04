TN Maleik Petrokimya’da patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Dilovası ilçesinde GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan TN Maleik Petrokimya’da meydana geldi.

Tesiste bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi, hayatını kaybetti. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04.10.2025 Cumartesi günü (bugün) Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN PATLAMA AÇIKLAMASI

Öte yandan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA'ya yaptığı açıklamada fabrikada bir patlama olmadığını söylerken DHA ise kaynak sırasında patlama yaşandığını aktardı.

Vali Aktaş, fabrikada yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında "iş kazası" meydana geldiğini söyledi. Aktaş, yaralının olmadığını kaydetti.