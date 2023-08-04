TOBB AYTO Kadın Girişimciler Kurulu uluslararası ticari ilişkiler için görüşmelerine başladı

İzmir Ticaret Odası’nda Bakü ve İZİKAD işbirliği ile gerçekleşen Türkiye-Azerbaycan İş Geliştirme ve Dış Ticaret Forumu’na, TOBB-AYTO Kadın Girişimciler Kurulu adına katılım sağlandı.



Türkiye-Azerbaycan İş Geliştirme ve Dış Ticaret Forumu’na TOBB-AYTO Kadın Girişimciler Kurulu adına; AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, AYTO Meclis Üyesi Duygu Sandıklılı Çoşğun, AYTO Komite Üyesi Ebru Alp Kayır ve AYTO Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Gamze Aşnuk katıldı. İzmir- Bakü İş Geliştirme ve Dış Ticaret Paneli, İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Azerbaycan AQSİA Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Babayeva, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Julide Tutan açılış konuşmaları ile başlayıp katılımcıların katkıları ile devam etti. İş kadınlarının dış ticaret faaliyetlerinin artırılmasını hedefleyen B2B görüşmeler ile süren söz konusu panelde Aydınlı işkadınlarına sağlanacak faydalar üzerinde görüşmeler yapılarak Aydın’ın ekonomisine katkı sağlanacak projeler hakkında fikir birliğine varıldı.