TOBB Başkanı'ndan Şimşek'e 'vergi' yanıtı: Polisiye tedbirlerle gelir artırılamaz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Bütün Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) giriş ve çıkışlarında sürekli bir şekilde maliye ayağı olacak. Bütün hallerin giriş ve çıkışlarında kalıcı maliye olacak" açıklamasına tepki gösterdi.

'POLİSİYE TEDBİRLERLE VERGİ GELİRİ ARTIRILAMAZ'

Sosyal paylaşım sitesi X'ten Şimşek'e cevap veren Hisarcıklıoğlu, "Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri artırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz" dedi.