TOBB verileri: Eylülde 2 bin 336 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), eylül ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde kurulan şirket sayısı, ağustosa kıyasla yüzde 6 artışla 9 bin 210'dan 9 bin 759'a yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 23 artarak 2 bin 336 olarak belirlendi. Ağustosta 1900 şirket kapanmıştı.

Eylülde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalırken, kapanan şirket sayısı da yüzde 8,4 artış gösterdi.

2025’in ilk 9 ayında, 2024’ün ilk 9 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 10,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 13 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,5 azaldı.