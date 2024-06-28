TOBB verileri: Kapanan şirket sayısında büyük artış

Türkiye'de kapanan şirket sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 49,2 artışla 2 bin 759 oldu. Kapanan şirket sayısı yıllık bazda ise yüzde 37,5​​​​​​​ artış gösterdi.

Ekonomi 28.06.2024 11:08 Giriş: 28.06.2024 11:08

Güncelleme: 28.06.2024 11:20 Kaynak: AA

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