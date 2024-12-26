TOBB’dan bankalara kredi faizleri için çağrı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası sıranın bankalara geldiğini, kredi faizlerinde indirim beklediklerini açıkladı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası yaklaşık 2 yıl aradan sonra politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekti. Şimdi sıra bankalarda. Bu indirimi öncelikli olarak KOBİ kredi faizlerine yansıtmalarını, üretime ve istihdama destek olmalarını bekliyoruz.”

Merkez Bankası, bugünkü kararıyla 8 ay sonra faizle müdahale etti ve 22 aylık periyodun ardından faiz indirimine gitti.

Karar doğrultusunda politika faizi yüzde 50’den 250 baz puanlık indirimle yüzde 47,5’a çekildi.