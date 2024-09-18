TÖBSEN: Eğitimde sorunlar çığ gibi büyüdü

HABER MERKEZİ

İktidar eliyle eğitimde yaratılan sorunlar sürerken Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) eğitimdeki sorunları ele aldığı raporunu yayımladı.

Raporda eğitimciler ile sendikaların eleştirilerinin odağında olan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile ekonomik kriz, yetersiz beslenme, ulaşım ve okullardaki temizlik sorununa yer verildi.

"DİNDAR VE KİNDAR BİR NESİL YETİŞTİRMEK İÇİN HAZIRLANAN PROGRAM

Maarif modelinin "iktidarın dindar ve kindar bir neslin yetiştirilmesi amacıyla hazırlandığı bir program" olduğuna dikkat çekilen raporda, müfredat ile öğretmenlerin sınırlarının daraltıldığına, itaat eden nesil yetiştirmenin hedeflendiği aktarıldı.

Ülkede her geçen gün derinleşen ekonomik krizle velilerin okul masraflarını karşılayamayacak düzeye geldiği belirtilen raporda, öğrenciler için "bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su" talebinin önemine de vurgu yapıldı. Raporda, okulların ‘bağış’ adı altında kayıt parası istediği ve bu ücretlerin yoksun semtlerde 5 bin TL’den başladığı, gelir düzeyi yüksek olan semtlerde ise 15 bin TL ila 20 bin TL değiştiği de belirtildi.

TEMİZLİK SORUNU

Okullarda kadrolu hizmetli sağlanamaması nedeniyle ciddi temizlik sorunları yaşandığına dikkat çekilen raporda "İş Gücü Uyum Programı" ile okullara haftada 3 gün çalışması için alınacak personelin yeterli olmayacağı, hijyen sorunlarının yaşanacağı aktarıldı. Söz konusu programda personelin günlük 564 TL’ye çalıştırılacağı belirtilen raporda, "Verilecek günlük yevmiye ulaşım ve yemek giderini düşündüğünüzde günlük bile yetmez" denildi.

Aynı zamanda raporda ulaşımda yaşanan sorunlara da yer verildi. Okul servislerine önceki yıla oranla yüzde 65 zam geldiği ifade edilen raporda, deprem bölgesinde toplu taşımanın kısıtlı olduğu ve öğrenci ile öğretmenlerin olumsuz etkilendiği belirtildi.