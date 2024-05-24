TÖBSEN’den yandaş Akit gazetesine tepki: "Çocukları istismar eden zihniyeti kınıyoruz"

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası, üyelerinin yandaş Akit gazetesi tarafından hedef gösterilmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Parasız, bilimsel, laik eğitim mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Ne trollerden korkuyoruz, ne de tetikçi gazetelerden biz ne olursa olsun bilimsel, laik ve kamusal eğitim talebimizden vazgeçmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada “Filistin meselesi üzerinden çocuklarımızı istismar eden Akit gazetesi zihniyetini de açıkça kınıyoruz” denildi.

Yandaş Akit gazetesi Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) Bursa İl Serkan Bebek’i ÇEDES projesine ilişkin ifadeleri üzerinden hedef gösterdi.

Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklamada yandaş Akit gazetesine tepki gösterildi. TÖBSEN’den yapılan açıklamada “Ne trollerden korkuyoruz, ne de tetikçi gazetelerden biz ne olursa olsun bilimsel, laik ve kamusal eğitim talebimizden vazgeçmeyeceğiz” denildi.

TÖBSEN’den yapılan açıklamada “Kefenden değil, dansözden rahatsız ol” başlığı ile TÖBSEN Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek’in hedef alındığı belirtilerek “Akit isimli gerici, cumhuriyet ve aydınlanma düşmanı tetikçi yayın halkın dini değerlerini istismar ederek, dini değerler üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde linç kampanyasıyla suç bastırmaya çalışanlar daha düne kadar FETÖ’cülere karşı olanları din karşıtı ilan eden akit kadrosu, TÖBSEN Bursa İl Temsilcimiz Serkan Bebek’in, Türkiye kamuoyuna teşhir ettiği pedagojik cinayet olarak nitelediğimiz, öğrencilerimizde derin yaralar oluşturacak bu akıl ve bilim dışı uygulamalara çanak tutmaya çalışıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca “Filistin meselesi üzerinden çocuklarımızı istismar eden Akit gazetesi zihniyetini de açıkça kınıyoruz”denildi.

TÖBSEN adına sendikanın genel başkanı Deniz Ezer tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Kamusal, parasız, bilimsel, laik eğitimi sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Okullarımızda gerici çalışmalara izin vermeyeceğiz. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Bursa İl Temsilcimiz Serkan Bebek, ÇEDES faaliyete başlayınca sendikamızın genel merkezi tarafından ÇEDES’e yönelik çalışma yapmak üzere sendikamız tarafından görevlendirilmiştir. Türkiye’de ÇEDES’in gerçek yüzünü kamuoyuna göstererek en ciddi çalışmaları yapan kişidir Serkan Bebek. Maket mezar, çocukların ellerinin arkadan kelepçe ile bağlanılarak yapılan Filistinli taklidi, ellerine gerçek bıçak verilerek yapılan kurban provası ve yakın zamanda da tiyatro adı altında çocukların üzerlerine kefen örtülerek ölmüş taklidi yapıldığı süreci Türkiye kamuoyuna ilk defa duyuran sendikamızın Bursa İl Temsilcisi olan Serkan Bebek, ÇEDES’e yönelik yaptığı halk toplantıları, mahalle buluşmaları ile ciddi bir emek ve mesai harcayan bir arkadaşımızdır.

Elbette ki bu çalışmalar çocukları ideolojik bir aygıt olarak gören ve eğitimi bunun bir aracı olarak gören bir takım gerici odakların hoşuna gitmemiştir. Oyun dönemlerinde şahadet, ölüm, cihat gibi kavramlarla ileride ciddi sonuçlar yaratacak bir kişilik gelişimini savunan bazı odakların rahatsızlıkları Bursa temsilcimiz Serkan Bebek'in Bir eğitimci kaygısıyla çocuk haklarını savunmasıdır.

“TÖBSEN’İN FİLİSTİN DAVASINI NASIL SAVUNDUĞU GÖRÜLEBİLİR”

Filistin konusuna gelince malum tetikçi gazete sendikamız TÖBSEN'in geçmişte yaptığı basın açıklamalarına bir göz atsa Filistin davasını nasıl sahiplendiğimizi görebilir. Bizler çocuklarımızın umutla bakmaları için mücadele ediyoruz. Filistin’e destek temalı yapılan tiyatroda çocukların üzerlerine kefen örtülmüş bu skandalı Serkan Bebek kamuoyuna teşhir etmiş ve bu süreç ‘yine ÇEDES yine skandal’ şeklinde ülkenin gündemine oturmuştur.

Sözcü gazetesinin haberinden sonra Akit TV, TÖBSEN Bursa İl Temsilcimizi hedef göstererek yine en iyi bildikleri yerden saldırmaya ve linç operasyonuna girişmişlerdir. Akit TV yaptığı haberde ‘Kimdir bu Serkan Bebek?’ diyerek söze girmiş, ‘Serkan Bebek sürgün edilen ve kınama cezası yiyen bir öğretmendir, devletin sürgün ettiği öğretmeni aklamak için Sözcü’nün onlarca haber yaptığı da arşivlerde durmaktadır’ şeklinde cümlelere yer vermişlerdir. Öncelikle Serkan Bebek, Fakir Baykurt’un ‘Öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen el açmaz, öğretmen ders verir’ sözünün inadını, umudunu, inancını, direncini bu memlekette yaşatmak kararlılığı ile TÖBSEN Muş Temsilcisi olarak yaptığı sendikal faaliyet sonrası sendikal faaliyet suç konusu haline getirilmiş haksız ve hukuksuz bir şekilde Bulanık İlçe Milli Eğitim tarafından Van iline sürgün edilmiş ve şahsına kınama cezası tecziye edilmiştir. Süreç sendika avukatlarımız tarafından mahkemeye taşınmış Serkan Bebek bölge idare mahkemesinin kesin kararı ile bu davaları kazanmış ve bu süreç birçok ulusal basın tarafından da haber yapılmıştır.

“TOPLUM NEZDİNDE HEDEF GÖSTERİLMEK İSTENİYOR”

Ya Trol gazete Akit'e yanlış bilgi verilmiştir ya da Trollük yapmak isteyen Akit gazetesi işine gelmediği için bu kısımları yazmayarak gayri ahlaki bir şekilde sendika temsilcimizi sabıkalı bir eğitimciymiş gibi toplum nezdinde hedef göstermeye çalışmaktadır.

Filistin meselesinde sendikamızın duruşunu, tutumunu bilerekten es geçen gerici, mezhepçi, faşist zihniyetin uzun yıllardır tanıdığımız taktik ve söylemiyle ‘Kefenden değil, dansözden rahatsız ol, Filistin’e destek amacı ile yapılan müsamere sizi neden rahatsız ediyor’ şeklindeki söylemlerle sendika temsilcimizi hedef gösteren Akit isimli gerici, cumhuriyet ve aydınlanma düşmanı tetikçi yayın halkın dini değerlerini istismar ederek, dini değerler üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde linç kampanyasıyla suç bastırmaya çalışanlar daha düne kadar FETÖ’cülere karşı olanları din karşıtı ilan eden akit kadrosu TÖBSEN Bursa İl Temsilcimiz Serkan Bebek’in, Türkiye kamuoyuna teşhir ettiği pedagojik cinayet olarak nitelediğimiz, öğrencilerimizde derin yaralar oluşturacak bu akıl ve bilim dışı uygulamalara çanak tutmaya çalışıyorlar.

“ÇOCUKLARI İSTİSMAR EDEN AKİT ZİHNİYETİNİ KINIYORUZ”

Filistin halkının intifadalardan gelen direnişi ve mücadelesi haklı bir mücadeledir ve aynı zamanda meşrudur. Ayrıca Filistin halkının mücadele birikimini temsil eden güç Hamas değildir. Hamas’ın sivillere yönelik saldırısı da onaylanamaz. Filistinlilerin mülklerini gasp etmeye, yerlerine yerleşmeye devam eden İsrail karşısında haklı ve meşru bir savunma yapan bir halka dünyanın gözü önünde adeta bir soykırım uygulanıyor. Filistin topraklarının parça parça işgal edilmesi, Filistin halkının yerlerinden yurtlarından edilmesi kabul edilemez. Filistin’in intifadan gelen haklı direnişini selamlıyor, Filistin meselesi üzerinden çocuklarımızı istismar eden Akit gazetesi zihniyetini de açıkça kınıyoruz.

“GERİCİLİĞİN, MEZHEPÇİLİĞİN KARŞISINDA BİLİMİ TEMSİL EDİYORUZ”

Bu ülkede binlerce insan iş kazalarında, kadın cinayetlerinde, savaşlarda hayatını kaybederken kendi ülkesinin insanına ve ölüme politik yaklaşarak bu zamana kadar gündeme getirmeyenler dünyanın neresinde olursa olsun zulme, soykırıma, savaşa ve tecride karşı din, mezhep, ırk gözetmeden karşı çıkan bizleri Filistin meselesi üzerinden hedef göstermeye çalışan Akit’e son olarak şunları söylemek istiyoruz.

Bizler piyasacı, gerici, cinsiyetçi 4+4+4 eğitim sisteminin ilk ortaya atıldığı ve zorla uygulamaya koyulduğu andan itibaren mücadele ediyoruz. Bu nedenle de Akit’in saldırılarına maruz kaldık. Her defasında daha da güçlendik. Çünkü biliyoruz ki haklıyız! Gericiliğin, mezhepçiliğin karşısında aklı, bilimi, insanlığı temsil ediyoruz. Saltanat değil demokrasi, gericilik değil laiklik, tebaa değil yurttaşlık, faşizm değil özgürlük demeye devam edeceğiz. Kamusal, Parasız, bilimsel, laik eğitim mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğiz. Ne trollerden korkuyoruz ne de tetikçi gazetelerden biz ne olursa olsun bilimsel, laik ve kamusal eğitim talebimizden vazgeçmeyeceğiz.”