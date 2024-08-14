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TOFAŞ, ABD'li basketbolcu John Jenkins ile anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li şutör John Jenkins'i transfer etti.

Ajans Haberleri
  • 14.08.2024 17:18
  • Giriş: 14.08.2024 17:18
  • Güncelleme: 14.08.2024 17:18
Kaynak: AA
TOFAŞ, ABD'li basketbolcu John Jenkins ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, son iki sezonda Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi'nde (NBA G League) Ignite forması giyen 33 yaşındaki Jenkins ile anlaşma sağladı.

2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ABD Milli Takımı forması giyen Jenkins, 2023-2024 sezonunu 31 maçta 17,8 sayı, 2,3 ribaunt, 3,1 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla tamamlamıştı.

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