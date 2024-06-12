TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Marcquise Reed'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu Marcquise Reed'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, geçen sezon Büyükçekmece Basketbol'da forma giyen 29 yaşındaki Reed ile anlaşma sağladı.

Kariyerinde daha önce Chorale de Roanne Basket, SC Prometey Kamianske, JSF Nanterre, BCM Gravelines Dunkerque ve Happy Casa Brindisi takımlarında görev yapan Reed, Onvo Büyükçekmece formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunu 30 maçta 21,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 3,6 asist ortalamalarıyla tamamladı. ABD'li oyuncu, "normal sezonun sayı lideri" ve "normal sezonun top çalma lideri" ünvanlarının sahibi oldu.