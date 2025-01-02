Tofaş, Bursa fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu
Tofaş, Bursa’daki fabrikasında planlı bakım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle bugün itibarıyla üretimi geçici olarak durdurdu. Tofaş, 15 Ocak Çarşamba günü faaliyetlerine yeniden başlayacak.
Kaynak: İHA
Türk Otomobil Fabrikası AŞ. (TOFAŞ), Bursa’daki fabrikasında bugün itibarıyla üretimi geçici olarak durdurdu.
Şirket, yıl sonu envanter sayımı ile üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle üretimi durdurma kararı aldı.
Tofaş, 15 Ocak Çarşamba günü faaliyetlerine yeniden başlayacak.
En son 700 çalışanın işten çıkarıldığı fabrikada üretimin geçici olarak durdurulmasının üretim çalışmalarına olumsuz bir etkisinin beklenmediği açıklandı.