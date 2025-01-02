Tofaş, Bursa fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu

Türk Otomobil Fabrikası AŞ. (TOFAŞ), Bursa’daki fabrikasında bugün itibarıyla üretimi geçici olarak durdurdu.

Şirket, yıl sonu envanter sayımı ile üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle üretimi durdurma kararı aldı.

Tofaş, 15 Ocak Çarşamba günü faaliyetlerine yeniden başlayacak.

En son 700 çalışanın işten çıkarıldığı fabrikada üretimin geçici olarak durdurulmasının üretim çalışmalarına olumsuz bir etkisinin beklenmediği açıklandı.