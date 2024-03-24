TOFAŞ - Darüşşafaka Lassa: 83-90
Kaynak: DHA
TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa’ya 90-83 mağlup oldu.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Fatih Güler
TOFAŞ: Winston 18, O’Brien 11, Wiley 12, Sakic 3, Mustafa Kurtuldum 3, Prewitt 18, Tolga Geçim 16, Ege Demir 2, Özgür Cengiz
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Berk Demir 12, Adams 16, Abdur-Rahkman 18, Enes Berkay Taşkıran 6, Carlton 10, Woodard 15, Muhsin Yaşar 10, Can Korkmaz 3, Tolga Kay, Bora Yaşar, Pandi
1'İNCİ PERİYOT: 14-26
DEVRE: 37-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-60
5 FAUL: 39.33 Berk Demir (Darüşşafaka Lassa)