Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

TOFAŞ - Darüşşafaka Lassa: 83-90

Ajans Haberleri
  • 24.03.2024 23:58
  • Giriş: 24.03.2024 23:58
  • Güncelleme: 24.03.2024 23:59
Kaynak: DHA
TOFAŞ - Darüşşafaka Lassa: 83-90

TOFAŞ, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Darüşşafaka Lassa’ya 90-83 mağlup oldu. 

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Fatih Güler

TOFAŞ: Winston 18, O’Brien 11, Wiley 12, Sakic 3, Mustafa Kurtuldum 3, Prewitt 18, Tolga Geçim 16, Ege Demir 2, Özgür Cengiz

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Berk Demir 12, Adams 16, Abdur-Rahkman 18, Enes Berkay Taşkıran 6, Carlton 10, Woodard 15, Muhsin Yaşar 10, Can Korkmaz 3, Tolga Kay, Bora Yaşar, Pandi

1'İNCİ PERİYOT: 14-26

DEVRE: 37-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-60

5 FAUL: 39.33 Berk Demir (Darüşşafaka Lassa)

BirGün'e Abone Ol