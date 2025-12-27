TOFAŞ, Jordan Floyd’u kadrosuna kattı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD’li guard Jordan Floyd ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ, kadrosunu ABD’li basketbolcu Jordan Floyd ile güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Açıklamada Floyd’un, bu sezon İsrail temsilcisi Maccabi Urban Ramat Gan formasıyla çıktığı 8 maçta 16,8 sayı, 2,3 ribaunt, 3,8 asist ve 1,5 top çalma ortalamaları yakaladığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda Bursaspor Basketbol formasıyla gösterdiği performansa da yer verildi. Floyd, söz konusu sezonda Basketbol Süper Ligi’nde 21 maçta 17 sayı, 2,2 ribaunt, 3,2 asist ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta 12,4 sayı, 2 ribaunt, 1,6 asist ve 1 top çalma istatistiklerine imza attı.