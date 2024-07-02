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TOFAŞ, oyun kurucu Demircan Demir'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, oyun kurucu Demircan Demir'i transfer etti.

Ajans Haberleri
  • 02.07.2024 14:01
  • Giriş: 02.07.2024 14:01
  • Güncelleme: 02.07.2024 14:01
Kaynak: AA
TOFAŞ, oyun kurucu Demircan Demir'i kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TOFAŞ'ta 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, 1,98 metre boyunda ve 20 yaşındaki Demircan Demir ile anlaşma sağladı.

Basketbola Pınar Karşıyaka altyapısında başlayan genç basketbolcu, ilk Süper Lig deneyimini 2023-2024 sezonunda Pınar Karşıyaka'da yaşadı.

Ligde süre aldığı 5 maçta 2,2 sayı ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynayan Demircan, Karşıyaka Belediyespor'da görev aldı.

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