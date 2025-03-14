Tofaş Şahin alev alev yandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde eski model araç alev alev yandı. Balkonda olan bir vatandaş ise aracın üzerine pet şişeyle su döktü. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Hamitler’de gerçekleşti. Tofaş marka Şahin model araç, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Balkonda olan vatandaş ise aracın üzerine elinde olan pet şişenin içerisindeki suyu aracın üzerine döktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.