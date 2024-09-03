Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tofaş üretimde tek vardiyaya geçti

Tofaş, 2 Eylül tarihinden itibaren üretimde tek vardiya sistemiyle çalışmaya başladığını açıkladı.

Ekonomi
  • 03.09.2024 12:31
  • Giriş: 03.09.2024 12:31
  • Güncelleme: 03.09.2024 12:35
Tofaş üretimde tek vardiyaya geçti
Fotoğraf: Depophotos

Türkiye’nin binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi Tofaş, 2 Eylül tarihinden itibaren üretimde tek vardiya sistemiyle çalışmaya başladığını duyurdu.

Yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrikadaki yaklaşık 6 bin 500 kişiye, yapılan bildirimde, 2-7 Eylül tarihleri arasında 5 gün üretim çalışması yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Fabrikamız 02 Eylül 2024 Pazartesi günü tek vardiya düzeninde üretime başlayacaktır. 02 Eylül 2024-07 Eylül tarihleri arasında 5 gün üretim çalışması yapılacaktır. Proje çalışmalarında görev alan çalışanlarımıza birimleri içerisinde yapılan plan dahilinde yöneticileri tarafından ayrıca bilgi verilecektir."

Kaynak: BloombergHT

Sıkılaşma sanayiyi vurdu!
BirGün'e Abone Ol