Tofaş’ın alev alev yandığı anlar kask kamerasında

Eskişehir’de Tofaş marka aracın alev alev yanma anı, oradan geçen bir motosiklet kullanıcısının kask kamerasına yansıdı.

Odunpazarı İlçesi Gültepe Mahallesi Akbayır Caddesi üzerinde, önceki gün seyreden bir motosiklet sürücüsü, ara sokakta Tofaş marka bir aracın yandığını fark etti. Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan yangında aracın alev alev yandığı görülüyor. Yaşanan panik anı anbean kask kamerasına yansıdı. Oldukça tedirgin olan vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştığı görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, Tofaş marka aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.