TOFAŞ’ta Massimo Cancellieri dönemi

TOFAŞ, başantrenörlük görevi için İtalyan koç Massimo Cancellieri ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Dolomiti Energia Trento’yu çalıştıran deneyimli antrenörün, takımını Eurocup’ta çeyrek finale taşıdığı ve İtalya Ligi’nde play-off oynattığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Cancellieri’nin Avrupa basketbolunda yüksek tempolu, savunma odaklı ve disiplinli oyun anlayışıyla öne çıktığı belirtilirken, “TOFAŞ ailesine hoş geldin” mesajına yer verildi.

Bursa temsilcisinde başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz ile 16 Mayıs tarihinde yollar ayrılmıştı.