TOFAŞ’ta Murat Hüseyin Yılmaz dönemi sona erdi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2026-2027 sezonu öncesi teknik yapılanmada değişime gitti.

Bursa temsilcisi, başantrenör Murat Hüseyin Yılmaz ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

"ÖNEMLİ HİZMETLERDE BULUNDU"

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, uzun yıllardır TOFAŞ bünyesinde görev yapan Yılmaz’ın hem oyuncu hem de antrenör olarak kulübe önemli hizmetlerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Murat Hüseyin Yılmaz’ın 7 yıl oyuncu olarak forma giydiği, toplamda ise 18 yıl boyunca kulüp çatısı altında görev aldığı ifade edildi.

2025-2026 sezonunda başantrenörlük görevine getirilen Yılmaz’ın, özellikle Şubat 2026’dan itibaren takımın başında çıktığı son 13 karşılaşmada görev yaptığı hatırlatıldı.

TOFAŞ yönetimi, deneyimli çalıştırıcıya kulübe yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederek kariyerinin devamında başarı dileklerini iletti.