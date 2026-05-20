TOG'da sendika tasfiyesine karşı beyaz yaka mücadelesi

Kâr amacı gütmeyen vakıfların beyaz yakalıları, sendikada örgütlendikleri için işsiz bırakıldı. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda (TOG) çalışan 6'sı DİSK Sosyal-İş'te örgütlü 7 işçi işten çıkarıldı. İşsiz bırakılanlar Vakıf'ta öncü işçilerdi. TOG çalışanları, sendikalı biçimde işe iadeleri ile Vakıf yönetiminin sendikayla derhal masaya oturmasını talep ediyor.



12 yıldır Vakıf'ta Projeler Yöneticisi olarak çalışan ve emekliliğine 2 ay kala işten çıkarılan Çiğdem Güler, işsiz bırakılan arkadaşları adına süreci BirGün'e anlattı. Güler, "Vakfın ekonomik durumu gerekçe gösterilerek küçülme adı altında işten çıkarıldık. Ancak esas nedenin, vakıf içinde başlattığımız sendikalaşma süreci olduğunu düşünüyoruz. Sosyal-İş’te örgütlü çalışanlar olarak toplu şekilde işten çıkarıldık. Süreç boyunca vakıf yönetimi sendikayla görüşmeyi sürekli erteledi, hatta bir aşamada Sosyal-İş’i tanımadıklarına dair e-posta gönderdi. Sonrasında görüşmeyi kabul ettiler ancak görüşmeden bir gün önce bizleri işten çıkardılar. Vakfa sendikanın girmesinin cezalandırılması amacıyla öncü çalışanların hedef alındığını düşünüyoruz" diye konuştu.

İşyerinde örgütlenme ilk kez, 2010'da yine Sosyal-İş'te gerçekleşmişti. 2010-2021 yılları arasında Sosyal-İş ile toplu iş sözleşmeleri (TİS) imzalanan işyerinde yönetimin beyaz yakalılara "Sendikaya gerek yok, biz aile gibiyiz, şeffaf bir iletişim var. Aynı hakları TİS olmadan da veririz" demesiyle örgütlülük kırıldı. Ancak TOG çalışanları, son bir yılda artan mobbing'e karşı iradelerini ve sözlerini yeniden sendikaya teslim etmeye karar verdi. İşçilerin Mart ayında sendikalı olmasının ardından 4 Mayıs'ta işten çıkarmalar gerçekleşti.



Kendilerine "küçülme" bahanesi sunulan çalışanlar gerçek nedeni merak ederken Güler, "Bir yıldır işimizi bile yapamayacak kadar yoğun bir hak arayışı içindeydik. İrademizi sendikaya devredip işimize odaklanmak istedik. Ben 12 yıldır bu vakıfta çalışıyordum ve emekliliğime çok az kalmıştı. İşten çıkarılanlar arasında bireysel bağış alanında çalışan, maraton gelirlerini artırmak için çalışan, iletişimden sorumlu olan ve proje geliştiren ekipte yer alan arkadaşlarımız da vardı. Küçülmeye giden bir vakıf, en çok kaynağa ihtiyaç duyduğu dönemde vakfa gelir sağlayan ekipleri neden işten çıkarır? Ayrıca çalışanların sözleşme süreleri devam ederken işten çıkarılmaları da soru işaretleri yaratıyor. Neden bu kişiler seçildi, hangi kriterlere göre hareket edildi, bunu merak ediyoruz" dedi.

DİĞER BEYAZ YAKALILARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUZ

"Bu işyerinde TİS imzalanana kadar mücadeleye devam edeceğiz" diyen Güler, işten çıkarılan Sosyal-İş'te örgütlü arkadaşlarının kararlı ve dirençli olduğunu anlatarak şöyle konuştu:

"Benim gibi 12 yıldır burada çalışan biri için bir günde e-posta adresimin kapanması, kimseye veda şansım olmaması çok incitici oldu. 6 yıl çalışan, 2 yıl çalışan, yıllarca emek vermiş arkadaşlarımız var. Bir sivil toplum örgütünün sendikaya tavır olarak bize bunu yaşatması acı verici. Bu vakıf, gençlik çalışmaları açısından önemli ve köklü bir kurum. Mücadelemiz yalnızca kendimiz için değil; bu kurumun gençlerin özne olduğu çalışmalara dönmesi, bir sivil toplum örgütü olduğunu hatırlaması mücadelesidir. TOG gençleri bugün Türkiye’nin dört bir yanında, 72 ilde 144 toplulukta toplumsal barış için sosyal sorumluluk projeleri yapıyor. Gençlere, gençlerle beraber birlikte yaşama dair adımlar atmayı, konuşabilmeyi, diyalog kurmayı, dinlemeyi, farklılıklara saygı duymayı ve farklılıklarla bir arada yaşamayı anlatıyoruz. Yıllarca bunun için çabaladık. Ancak vakıf içerisinde çalışanlarını dinlemeyen, uzmanlıklarına saygı duymayan, aşağılayıcı ve küçümseyici davranan bir yönetim anlayışı söz konusu. Bu tutumların ne kadar yanlış olduğunu göstermeyi istiyoruz. Diğer vakıflara da örnek olup onların da sendikalı olmasını sağlayabileceğimize inanıyoruz.

Biz sendikalı biçimde işe iade edilmeyi, TİS masasının derhal kurulmasını, imzaların atılmasını ve bir daha hiçbir arkadaşımızın bunları yaşamamasını talep ediyoruz. İş barışının sağlandığı, açık iletişime dayalı bir çalışma ortamında işimizi severek yapmak istiyoruz.

Vakfın, bir sivil toplum örgütünde olması temenni edilen tüm canlıların onuruna yakışan bir yaklaşımla yoluna devam etmesini, TOG’un kendi ilke, vizyon ve misyonunu temel alan yaklaşımına dönmesini istiyoruz"