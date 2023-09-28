Togg'a bir faiz zammı daha bekleniyor

Otomotiv sektörü yazarı Emre Özpeynirci, kamu bankalarının 2 Ekim itibarıyla Togg'a özel taşıt kredisi faiz oranlarını bir kez daha artıracağını yazdı. Bu kapsamda, Togg'a yeni bir faiz zammı geleceğini belirten Özpeynirci, aylık ödemelerin 40 bin TL'ye yaklaşacağını kaydetti. Togg’a sunulan özel taşıt kredisi faiz oranı, ağustos ayında yüzde 0,99'dan yüzde 1,59'a yükselmişti.

30 Nisan'da teslimatları başlayan Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'a bir zam daha bekleniyor.

Otomotiv sektörü yazarı Emre Özpeynirci, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşım ile Togg'a yeni bir faiz zammı geleceğini yazdı.

Togg için özel olarak sunulan taşıt kredisi faiz oranlarında 2 Ekim'den itibaren bir artış daha yaşanacağını belirten Özpeynirci, "Ağustos sonunda yüzde 0,99'dan yüzde 1,59'a yükselen faiz oranı 2 Ekim'den itibaren yüzde 2,11'e çıkacak" ifadelerini kullandı. Özpeynirci, 820 bin TL kredi için 36 ay vadede, aylık ödemenin 36.800 TL'ye çıkacağını belirtti.

14 BİN KİŞİ ETKİLENECEK

Ağustos sonu itibarıyla teslim edilen Togg sayısının 3400 adede ulaştığını belirten Özpeynirci, "Eylül sonu itibarıyla bu sayının 6 bin adedi bulması bekleniyor" diyerek, "Bu da kaparo verip bekleyen 14 bin kişinin bundan etkileneceğini ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi.

Özpeynirci'nin paylaşımı şu şekilde:

"Kamu bankaları 2 Ekim itibarıyla Togg'a özel taşıt kredisi faiz oranlarını bir kez daha artırıyor.

Ağustos sonunda %0,99'dan %1,59'a yükselen faiz oranı 2 Ekim'den itibaren %2,11'e çıkacak. Faiz oranının tekrar artmasıyla 820 bin TL kredi için 36 ay vadede; aylık ödeme 32.518 TL'den 36.800 TL'ye, toplam ödeme ise 1 milyon 170 bin 622 TL'den 1 milyon 326 bin TL'ye çıkacak.

Yani son kredi artışıyla uzun menzilli T10X için 820 bin TL kredi kullanacak kişi aracı 156 bin TL zamlı ödeyecek.

Bu arada Ağustos sonu itibarıyla teslim edilen Togg sayısı 3400 adede ulaşmıştı. Eylül sonu itibarıyla bu sayının 6 bin adedi bulması bekleniyor. Bu da kaparo verip bekleyen 14 bin kişinin bundan etkileneceğini ortaya koyuyor."