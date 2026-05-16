Togg, Almanya’da beklediğini bulamadı: 4 ayda 113 adet sattı

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, Almanya satışlarında beklentilerin altında kaldı.

Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA) verilerine göre, Almanya'da Eylül 2025’ten bu yana 261 adet Togg marka araç trafiğe çıktı.

İLK 4 AYDA 113 ARAÇ SATILDI

Trafik tescillerine göre 148'i geçen yılın son iki ayında, 113'ü ise 2026 Ocak-Nisan döneminde gerçekleşti. Aynı dönemde diğer tam elektrikli araçların toplam satışı 224 bini buldu

DW’in aktardığına göre, Togg'un sadece 113 araç sattığı Ocak-Nisan 2026 döneminde, diğer marka elektrikli otomobillerde trafiğe çıkan araç sayısı toplam 223 bin 867 adet oldu.

BYD VE TESLA'NIN GERİSİNDE KALDI

Togg'un sektörde başlıca rakiplerinden, Almanya'da da bir fabrikası bulunan ABD merkezli Tesla, bu yılın ilk dört ayında 15 bin 978 adet otomobil teslim etti.

Ocak-Nisan tarihlerinde 13 bin 825 adet de Çinli BYD üretimi araç trafiğe çıktı.

DEVLET TEŞVİĞİ 6 BİN EURO

Almanya'da BYD’nin modelleri ortalama 25 bin euro, Tesla'nın en ucuz aracı ise yaklaşık 37 bin euro fiyat etiketiyle satılıyor. Togg ise T10X ve T10F modelleri ile 34 bin 295 Euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

ALMANYA’DAKİ TOGG FİYATI

Togg'un Almanya satış fiyatı, kur farkına rağmen Türkiye fiyatının altında kalıyor. Şirketin Türkiye internet sayfasında T10X 1 milyon 869 bin, T10F ise 1 milyon 885 bin TL fiyat etiketiyle listeleniyor.