Togg araçlarına yeni zam

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından üretilen elektrikli araçlara bir zam daha geldi.

Togg’un T10X V1 RWD Standart Menzil model aracının fiyatı, yüzde 16,5 zamla 1 milyon 227 bin 500 TL’den 1 milyon 430 bin TL’ye yükseldi.

T10X V2 RWD Standart Menzil model aracın fiyatı da yüzde 16,6 zamla 1 milyon 329 bin 500 TL’den 1 milyon 550 bin TL’ye yükseldi.

T10X V2 RWD Uzun Menzil model aracın fiyatı da yüzde 16,4 zamla 1 milyon 563 bin 500 TL’den 1 milyon 820 bin TL’ye yükseldi.

5 TEMMUZ ZAMMI

Togg’a 5 Temmuz’da yüzde 27’lik ilk zam yapılmış, 10 Temmuz’da ise KDV oranının yüzde 18’den yüzde 20’ye yükselmesi kaynaklı ikinci zam gelmişti.