TOGG asgari ücretliye uzun menzil

Yerli üretim TOGG’un Almanya ve Türkiye fiyatları üzerinden yapılan karşılaştırma, çarpıcı bir eşitsizliği gözler önüne serdi. Almanya’da Türkiye’den 700 bin TL daha ucuza satılan TOGG’un Türkiye’deki asgari ücretli için 107 ay uzak olduğu hesaplandı.

TOGG’un satış fiyatları üzerinden değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Yerli ve milli’ denilen bir otomobilin, üretildiği ülkede vatandaşına bu kadar uzak olması, vergi politikalarının sınıfsal adaletsizliğini gösteriyor” dedi.

İktidarın, “milli gurur” diyerek tanıttığı TOGG, Türkiye’de 2 milyon 363 bin TL’den satılırken Almanya’da 1 milyon 662 bin TL’den alıcı buluyor. Türkiye’de hiç harcanmadan biriktirilen asgari ücret ile 107 ayda TOGG sahibi olunabilirken Almanya’da 17 asgari ücretle bir TOGG satın alınabiliyor.

MAKYAJLI EŞİTSİZLİK

TOGG’un üretildiği topraklarda Almanya’dan daha pahalıya satıldığına dikkati çeken Bakırlıoğlu, şu değerlendirmeleri yapıyor: “Kendi ülkesinde bir otomobil vatandaşa bu kadar mı uzak olur? Rakamlar aradaki uçurumu çarpıcı şekilde ortaya koyuyor. Ürettiğimiz arabaya bizim asgari ücretli binemiyor, Almanya’daki asgari ücretli çok rahat biniyor. Eğer gerçekten halkın otomobili üretildi ise halk alabilmeli. Vatandaşımıza vitrin süsü yapıyorsanız, adı yerli olsa ne fark eder?

Asgari ücretli kendi ülkesinin otomobiline sadece uzaktan bakabiliyor. Ekonomik bağımsızlık sadece üretmekle değil, o üretimi toplumun her kesimiyle adil bir şekilde paylaşmakla olur. Eğer bu paylaşım yoksa ortada bağımsızlık değil, makyajlı bir eşitsizlik vardır.”