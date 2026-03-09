Togg'dan devasa zarar

Türkiye'nin elektrikli otomobil projesi Togg, 2025 yılını 14.61 milyar TL zararla kapattı. 2024 yılında 13.75 milyar TL zarar açıklayan şirket, son iki yıllık süreçte toplamda yaklaşık 28 milyar liralık bir zarar tablosuyla karşı karşıya kaldı.

Tablo projenin finansal sürdürülebilirliği ve yönetim biçimini tartışmaya açtı.

"DENETİMDEN MUAF OLMAMALI"

Konuyu gündeme taşıyan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Togg'un mali yapısının açıkça ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Akay, "Türkiye'nin üretime, teknolojiye ve güçlü sanayi yatırımlarına ihtiyacı vardır. Ancak bu yatırımların gerçekçi bir planlama ile yürütülmesi ve mali yapısının açık biçimde ortaya konulması gerekir. Milletin parasıyla yürüyen hiçbir proje denetimden ve sorgulamadan muaf değildir" ifadelerini kullandı.

"SİYASİLER ARTIK KULLANMIYOR"

CHP'li Akay, dikkat çeken bir başka ayrıntıya da değindi. Bir dönem Togg ile fotoğraf veren ve aracı aktif olarak kullanan bakanlar ile üst düzey yöneticilerin, bu tutumlarını değiştirdiğine işaret eden Akay, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar neredeyse her açıklamada Togg ile fotoğraf veren, bu aracı kullanmayı bir siyasi gösteriye dönüştüren bazı bakanların ve üst düzey yöneticilerin artık bu aracı kullanmaktan vazgeçtiği görülüyor. Eğer ortada gerçekten güçlü ve başarılı bir proje varsa, bu projeye en güçlü şekilde sahip çıkması gerekenlerin yine onu yönetenler olması gerekir."