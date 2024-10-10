TOGG fabrikasına beton FETÖ sanığından

İktidar her seçim döneminde, “Yerli ve milli” söylemi ile TOGG’ü seçim malzemesi haline getiriyor. Siyasiler, bakanlar seçim yaklaşınca lüks araçlarından inip TOGG’a biniyor. Seçimden sonra ise TOGG’un yüzüne bakan olmuyor.

Son aylarda “arızaları” nedeniyle eleştirilen ve dün de Urfa’da şarjda olan bir TOGG henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Kullanıcıları tarafından sürekli eleştirilen TOGG’un Bursa Gemlik’teki fabrikasının inşaatına ilişkin de çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

6 YIL HAPİS CEZASI ALDI

BirGün, 7 Ekim’de “Zehir saçtı, dokunulmadı” başlıklı haberiyle Teknik Beton isimli şirkete ait Bursa'daki beton santralının beş defa mühürlendiğini, ancak şirketin her seferinde mühür kırırak faaliyeti sürdürdüğünü duyurdu. Haberin ardından da Teknik Beton’un sahibi Abit Danışman’ın dikkati çeken geçmişi açığa çıktı.

Danışman, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Bursa Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasından yargılandı. Bursa 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, altısı tutuklu, ikisi firari toplam 18 sanıklı FETÖ davasında 2018 yılında karar çıktı.

BETON TEMİN ETMİŞ

Milliyet gazetesi, Abit Danışman’ın da 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını açıklandı. Yaklaşık 30 beton santralı ile onlarca iş makinasının bulunduğu makine parkının sahibi olan Danışman’ın 2020 yılında temelini AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığı Bursa Gemlik’teki TOGG fabrikası için beton temin ettiği öğrenildi. Danışman’ın şirketinin internet sitesindeki “Devam eden projeler” başlıklı bölümde, şirketin devlet hastanesi, hızlı tren, yol ve millet bahçesi gibi birçok kamuya ait projenin yapım sürecinde yer aldığı ifade ediliyor.

Abit Danışman BirGün’ün sorularını yanıtsız bırakırken avukatı ise “Müvekkilim hüküm giydikten sonra karara itiraz edildi ve devam eden hukuki süreçler 2020 yılında müvekkilimin beraatı ile sonuçlandı” dedi.

Danışman’ın avukatının açıklamasında göre, yurttaşlar yıllarca mahkeme kapılarında sürünürken 2018 yılında “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hüküm giyen Abit Danışman’la ilgili İstinaf ve Yargıtay süreci sadece iki yılda sonuçlandı. Abit Danışman 2020 yılında beraat etti.

VALİ MAKAMINDA AĞIRLADI

Abit Danışman 16 Kasım 2023’te de Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun makamında ağırlandı. BirGün’ün ulaştığı Vali Ustaoğlu’nun Özel Kalem Müdürü konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.