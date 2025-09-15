Togg fiyat listesi | 2025 TOGG T10X ve T10F güncel fiyat listesi

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından Türkiye’de montajlanarak üretilen araçlar ön sipariş imkanıyla otomobil piyasasındaki yerini aldı. 2025 TOGG T10X ve T10F güncel fiyat listesi aylık olarak güncelleniyor. İlk olarak SUV modeli ile piyasadaki yerini alan TOGG fiyatlarının ortalama araç fiyatlarına göre yüksek olduğu gözlemlendi. Buna karşın pek çok yurttaş 2025 Togg fiyat listesi aramalarını yapıyor. Peki Togg fiyatları ne kadar? İşte 2025 Togg güncel fiyat listesi!

TOGG FİYAT LİSTESİ

Model Bilgisi Fiyat (TL) Togg T10X SUV V1 RWD standart menzil 1.862.000 TL Togg T10X SUV V2 RWD standart menzil 2.172.000 TL Togg T10X SUV V2 RWD uzun menzil 2.363.000 TL Togg T10F SEDAN V1 RWD Standart Menzil 1.878.000 TL Togg T10F SEDAN V1 RWD Uzun Menzil 2.188.000 TL Togg T10F SEDAN V2 RWD Uzun Menzil 2.363.000 TL

TOGG T10X ve T10F modeli satın almak isteyenler için üç farklı opsiyon sunuyor. Togg kaç lira? Togg fiyatı ne kadar? diye merak eden yurttaşlar için 310 kilometre menzil ve 160 kilowatt motor gücüne sahip olan başlangıç paketinin fiyatı 1 milyon 862 bin lira olarak güncellendi. Aynı modelin uzun menzil imkanı sunan en pahalı opsiyonu ise 2 milyon 363 bin lira olarak alıcılarının beğenisine sunuldu.

TOGG PAKET, OPSİYON FİYATLARI

TOGG araçları için sunulan ek paketlerin, opsiyonların fiyat listesi şu şekilde:

19 İnç Jantlar: 30.000 ₺

Teknoloji ve Konfor Paketi: 35.000 ₺

Kış Paketi: 20.000 ₺

22 kW AC Şarj Kapasitesi: 20.000 ₺

Panoramik Cam Tavan: 30.000 ₺

Meridian Premium Ses Sistemi: 30.000 ₺

Ek yükseltmelerden "Meridan Premium Ses Sistemi" ile "Kış Paketi" yalnızca TOGG T10X V2 ve T10F V2 modelinde yer alıyor. Geri kalan jant, teknoloji ve konfor paketi, 22 kW AC şarj kapasitesi ve panoramik cam tavan seçenekleri V1 ve V2 modellerine uyarlanabiliyor.

TOGG SEDAN NE ZAMAN ÇIKACAK? TOGG T10F FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz dönem lansmanı yapılan TOGG Sedan modelinin ilk teslimatı 2025 Eylül ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

TOGG T10X TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Togg marka araçların fiyatlarının yanı sıra Togg T10X teknik özelliklerinin neler olduğu da gündemdeki yerini alıyor. TOGG C-SUV motor gücü ve menzil değişkenliği gösteren üç farklı satın alma opsiyonu ile piyasadaki yerini alıyor. Daha önce Togg yetkilileri tarafından ilan edilen resmi bilgilere göre Togg giriş seviyesindeki araçlarında 160 kilowatt (218 hp) güç ve 350 Nm tork üreten bir motor kullandığını açıklamıştı. Giriş seviyesindeki bu otomobilin 0-100 km/s hızı 7,4 saniyede gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

TOGG MENZİL VE MOTOR SEÇENEKLERİ

Togg T10X’in arkadan itişli versiyonunda batarya ve menzil bilgileri şu şekilde:

Uzun menzilli opsiyonunda 88.6 kWsa’lik bataryası ile 510 kilometre menzile sahip.

Giriş seviyesindeki opsiyonunda 52.4 kWsa’lik batarya ile 310 kilometrelik menzile sahip.

T10X’in dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip çift motorlu versiyonu bulunuyor. Toplamda 320 kW (435 hp) güç ve 700 Nm tork sunan bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor. Bu versiyon, standart olarak 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile donatılmış durumda. Bataryalar, DC hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

TOGG T10X TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç: 160 kW tek motor / 320 kW çift motor

160 kW tek motor / 320 kW çift motor Batarya: 52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzun

52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzun Menzil: 310 km standart, 510 km uzun

310 km standart, 510 km uzun Şarj hızı: 30 dakikada %10'dan %80'e şarj

30 dakikada %10'dan %80'e şarj Tork: 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor

350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor Hızlanma (0-100 km/s): 7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motor

7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motor Uzunluk: 4599 mm

4599 mm Genişlik: 1886 mm

1886 mm Yükseklik: 1676 mm

1676 mm Aks mesafesi: 2890 mm

TOGG T10X MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ

Togg T10X’te standart olarak sunulan multimedya ve araç içi göstergelerin özellikleri:

12,3 inç araç gösterge ekranı,

29 inç bilgi-eğlence (multimedya ekranı),

41,3 inç uçtan ucu ambiyans ekranı,

8 inç dokunmatik kontrol ekranı,

Araç içi sosyal kamera,

İnternet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon® işlemcili dijital kokpit.

T10X tüm araçlarında standart olarak 7 adet hava yastığı ve (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri ile geliyor. TOGG T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazıyla ikinci seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

T10X ayrıca sürücülerine “Yoğun Trafik Pilotu” özelliğini sunuyor. Yoğun trafik pilotu özelliğiyle sürücüler 15 km/s hıza kadar olan trafikte ellerini direksiyondan ayırarak aracın kontrolünü T10X’e devredebilecekler. Bu özellik ise V2 donanım seviyesi ve lansman özel pakete sahip araçlarda aktif olacak.

TOGG ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

TOGG için ön sipariş vermek isteyenler Google Play Store ve Apple Store'de yer alan Trumore uygulamasından ya da TOGG'un resmi internet sitesi olan togg.com.tr adresinden işlemlerini tamamlayabilirler.

