Togg T10X şarj olurken alev aldı: Şirketten açıklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halinde şarjda olan bir Togg T10X, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alev alan aracın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü görüldü.

Konuyla ilgili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan açıklama geldi.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'de yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır" denildi.

Açıklamada, "Kullanıcımızla hemen itribata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere Togg Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.