Togg Türkiye ve Almanya'da kaç lira? (2025)

Togg’un Avrupa yolculuğu resmen başladı ve ilk satış durağı Almanya oldu. Ancak dikkat çeken bir nokta var: Türkiye’de üretilen yerli otomobil, Avrupa’da daha uygun fiyatlarla alıcı buluyor. Kur farkına rağmen Almanya’da T10X ve yeni T10F modelleri Türkiye’ye kıyasla yüz binlerce lira daha ucuza satılıyor. İşte detaylı fiyat analizi, tablo ve aradaki farkın nedenleri...

TOGG T10X ALMANYA FİYATI

T10X’in en düşük versiyonu Almanya’da vergiler dahil 34 bin 295 euro fiyatla listeleniyor. Haberin hazırlandığı sırada Euro/TL kuru 48,80 seviyesindeydi. Bu kurla hesaplandığında Almanya’daki satış fiyatı yaklaşık 1 milyon 674 bin TL’ye denk geliyor.

Türkiye’de ise aynı model 1 milyon 862 bin TL’den satışa sunuluyor. Yani, Almanya’daki kullanıcılar yaklaşık 190 bin TL avantajlı durumda. Üstelik bu fark yalnızca başlangıç versiyonu için geçerli değil.

UZUN MENZİLLİ VERSİYONDA FARK DAHA BÜYÜK

“V2 RWD Uzun Menzil” versiyonunda fark daha da belirginleşiyor. Almanya’daki kullanıcılar aynı aracı Türkiye’ye göre yaklaşık 350 bin TL daha uygun fiyata satın alabiliyor. Bu fark, özellikle yüksek donanımlı modellerde tüketicilerin dikkatini çekiyor.

TOGG T10F SEDAN FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Togg’un yeni tanıttığı sedan modeli T10F için tablo da benzer. Aracın standart menzilli başlangıç versiyonu Türkiye’de 1 milyon 878 bin TL’den listeleniyor. Almanya’daki fiyatı ise yine 34 bin 295 euro olarak belirlenmiş durumda. Bu da 200 bin TL’nin üzerinde fiyat avantajı anlamına geliyor.

Uzun menzilli V2 RWD versiyonda fark daha da büyüyor: Almanya’daki satış fiyatı vergiler dahil edildiğinde Türkiye fiyatına kıyasla 352 bin TL daha ucuz.

TOGG TÜRKİYE VE ALMANYA FİYAT TABLOSU

Model Ülke Fiyat Kur Hesabı (₺) Fark T10X Standart Versiyon Almanya 34.295 € ≈ 1.674.000 ₺ ≈ -190.000 ₺ T10X Standart Versiyon Türkiye 1.862.000 ₺ - - T10F Standart Menzil Türkiye 1.878.000 ₺ - Almanya ≈ -200.000 ₺ avantajlı V2 RWD Uzun Menzil Almanya 34.295 € + fark ≈ 1.674.000 ₺ ≈ -352.000 ₺ Panoramik Cam Tavan Türkiye 65.000 ₺ - - Panoramik Cam Tavan Almanya ≈ 1.000 € ≈ 48.800 ₺ ≈ -16.200 ₺

FİYAT FARKININ NEDENLERİ

Türkiye’deki Togg fiyatlarının Almanya’ya kıyasla yüksek olmasının başlıca nedeni vergilendirme politikası. Türkiye’de elektrikli araçlarda uygulanan ÖTV ve KDV oranları fiyatı önemli ölçüde artırıyor. Almanya’da ise elektrikli araç teşvikleri ve düşük vergi oranları sayesinde fiyatlar daha cazip hale geliyor.

TOGG ALMANYA'DA SATIŞTA MI?

Togg, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen IAA Mobility otomobil fuarına katıldı. TOGG'un 2026 başında Almanya'da satışa sunulması bekleniyor

TOGG TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Togg T10x Türkiye Fiyat Listesi'ne https://www.togg.com.tr/price-list adresi üzerinden erişebilirsiniz.

Togg T10F Türkiye Fiyat Listesi'ne https://www.togg.com.tr/t10f-price-list adresi üzerinden erişebilirsiniz.