Togg’u yanan kişi kaçak elektrik kullanıyormuş

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde alev alev yanan Togg, “yerli ve milli” olarak pazarlanan aracın güvenliğini tartışılır hale getirdi.

Togg, 4 Ekim Cuma günün yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, “yangının bataryadan kaynaklanmadığı” savunularak detaylı incelemenin başlatıldığı belirtilmişti.

TOGG tarafından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 4 Ekim Cuma günü, kullanıcımızın özel mülkünde park halindeki T10X'te, yangın meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamıştır. Kullanıcımızla hemen irtibata geçilip, araç uzman ekiplerimizce incelenmek üzere TOGG Gemlik Kampüsümüze getirilmiştir. Yapılan ilk incelemede yangının bataryadan kaynaklanmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekipleri ise “yerli ve milli” Togg’u kullanan kişinin evde kaçak elektrik tespit etti.

Evdeki elektrik tesisatını inceleyen DEDAŞ ekipleri, aracın şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığını saptadı.

Ancak Togg’un kesin olarak neden yandığına ilişkin henüz kesin bir rapor yok.