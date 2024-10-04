Togg’un başkanı ve yönetimi değişti

Togg’dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Eylül'de şirketin Gebze Bilişim Vadisi'ndeki genel merkezinde tüm hissedarların katılımıyla gerçekleşti.

Genel Kurul toplantısı sonunda, şirketin yönetim kurulu üyeliklerinde görev değişimleri yaşandı.

YÖNETİM KOMPLE DEĞİŞTİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu'nda TOBB'u temsilen yer alan Rifat Hisarcıklıoğlu, bu görevini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken'e, Anadolu Grubu temsilcisi Tuncay Özilhan da yönetim kurulundaki temsil görevini Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Talip Altuğ Aksoy'a, Zorlu Grubunu temsilen Togg Yönetim Kurulu'nda bulunan Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise görevini Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu'ya devretti.

Genel Kurul sonunda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu'ndaki isimler Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Talip Altuğ Aksoy, Ali Taha Koç, Şerif Yavuz Tosyalı, Şenol Kazancı, Olgun Zorlu, Hakan Ülken'den oluştu.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Yeni Togg Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleşen ilk toplantısında ise görev dağılımı yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Tosyalı, Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Nazif Zorlu seçildi.