TOGO Kuleleri inşaatında vinç devrildi: 3 işçi yaralandı

Ankara'da inşaat sahasındaki kule vincin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya'daki TOGO Kuleleri'nin yer aldığı inşaat sahasında meydana gelen olayda, inşaattaki taşeron firmaya ait kule vinci dolayı devrildi. Vincin sepet kısmının zemine düşmesi nedeniyle içerisindeki 2 işçi ile sökülen parçaların isabet ettiği 1 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: İHA

ABB: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Konuya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada, olayın inşaat alanında "mühür fekki" yapılarak izinsiz ve hukuksuz bir şekilde inşai çalışma yapılırken meydana geldiği ve Hem Zabıta Daire Başkanlığı hem de İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın gerekli tespitleri yapmak üzere inşaat alanında çalışma başlattığı belirtildi.

Belediye, çalışmaların tutanağa bağlandıktan sonra ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Yürürlükteki imar planına aykırı yapılaşmaları olduğu için inşaat ruhsatları 03.03.2025 tarihli İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Olur’ları ile iptal edilen ve akabinde 04.03.2025 tarihli 17 sayılı Yapı Tatil Zaptı Tutanağı ile mühürlenmiş olan Çankaya ilçesi, 13911 Ada 16 nolu parseldeki inşaat alanında “mühür fekki” yapılarak izinsiz ve hukuksuz bir şekilde inşai çalışma yapılırken iş kazası meydana gelmiştir.

Hem Zabıta Daire Başkanlığı hem de İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız gerekli tespitleri yapmak üzere inşaat alanında çalışma başlatmışlardır.

Çalışmalar tutanağa bağlandıktan sonra ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."