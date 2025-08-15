Tohum yağı ve boya karıştırılan zeytinyağları taklit-tağşiş listesinde
Tarım ve Orman Bakanlığı, tohum yağı ve boya karıştırdığı tespit edilen 8 zeytinyağı firmasını kamuoyuna duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler ekledi. Bakanlığın açıkladığı son listede, özellikle zeytinyağı ürünlerinde yoğun şekilde hile tespit edildi.
Açıklamaya göre, 8 firma, tohum yağları karıştırılması, daha düşük kaliteli zeytinyağı kullanılması ve gıdada izni olmayan boya tespiti gibi nedenlerle ifşa edildi.
Listede yer alan ve farklı illerde faaliyet gösteren firmalar ve tespitler:
- Zeynare Gıda Tarım İnşaat Petrol Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - Dökme Zeytinyağı (Tohum yağları karıştırılması) - Aydın/Efeler
- Efe TV Organic Doğal Ürünler - Serhan Seyhan - Efe Organik Zeytinyağı (5 Lt) (Tohum yağları karıştırılması) - Aydın/İncirliova
- Emrah Yerli Ürünler - Emrah Akil - Hasat Egeden Riviera Zeytinyağı (5 Lt) (Gıdada izni olmayan boya tespiti) - Aydın/Efeler
- Batum Zeytincilik Gıda Sanayi ve Ticaret - Yaşar Konca - Rüyanur Sızma Zeytinyağı 1 Lt (Daha düşük kaliteli zeytinyağı tespiti) - Bursa/Gemlik
- Semiz Zeytinleri - Mehmet Semiz - Semiz Günlük Hasat Sızma Zeytinyağı (5 Lt) (Daha düşük kaliteli zeytinyağı tespiti) - Bursa/Gemlik
- Onay Ticaret - Sabri Akın – Ayvalık İncisi Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Lt) (Tohum yağları karıştırılması) - Bursa/Nilüfer
- Tekin Kaya - Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Lt) (Tohum yağları karıştırılması) - Hatay/Yayladağı
- Mutlular Toptan Gıda Otomotiv Tekstil İthalat - Ege Çınar – Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Lt) (Tohum yağları karıştırılması) - Kırklareli/Merkez