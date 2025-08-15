Tohum yağı ve boya karıştırılan zeytinyağları taklit-tağşiş listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yeni ürünler ekledi. Bakanlığın açıkladığı son listede, özellikle zeytinyağı ürünlerinde yoğun şekilde hile tespit edildi.

Açıklamaya göre, 8 firma, tohum yağları karıştırılması, daha düşük kaliteli zeytinyağı kullanılması ve gıdada izni olmayan boya tespiti gibi nedenlerle ifşa edildi.

Listede yer alan ve farklı illerde faaliyet gösteren firmalar ve tespitler: