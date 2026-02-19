Tohumlar geçmişten geleceğe taşındı

Bornova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Tohum Takas Şenliği, Bornova Merkez Kapalı Pazaryeri içindeki Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. 18 belediye ve 16 sivil toplum kuruluşu olmak üzere toplam 35 katılımcının yer aldığı şenlik, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yerel tohum meraklılarını Bornova’da buluşturdu.

Yerel tohumun korunması, çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, üreticiler ve yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı da sağlandı. Ömer Eşki, Gökmen Altay ile birlikte sembolik bir tohum takası gerçekleştirdi. Eşki karpuz ve Bornova bamyası tohumu verirken; kabak ve börülce tohumu aldı.

Bornova’nın verimli bir ova üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Eşki, 1955 yılında kurulan Ege Üniversitesi’nin özellikle ziraat alanındaki birikimine; “Böyle bilgi ve birikimin olduğu bir coğrafyada tarım ve tohum üzerine çalışmalar yapmak kaçınılmazdı” diyen Eşki, tohumun hem geçmişi hem de geleceği temsil ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bir tohumdan bir orman çıktığını hepimiz biliriz. Biz de attığımız adımlarla geçmişten aldıklarımızı geleceğe taşımak istiyoruz”

KENT BOSTANLARIYLA 500 KADIN TOPRAKLA BULUŞTU

Eşki, Bornova’da hayata geçirilen kent bostanları projesiyle bugüne kadar 500 kadını üretimle buluşturduklarını belirtti. EVKA-4’te açılan Türkiye’nin en büyük kent bostanının ardından, Doğanlar Mahallesi’nde daha büyük bir alanın hazırlandığını ifade eden Eşki, burada Doğanlar ve Ümit Mahallesi’nden 260 kadının toprakla buluşacağını söyledi.

Kadınların yetiştirdikleri ürünleri evlerine götürerek aile bütçesine katkı sağlayacağını belirten Eşki, hayat pahalılığı karşısında üretimin önemine dikkat çekerek, “Bu dönemin sonuna kadar binlerce insan, kadınların ellerinin bereketiyle toprağın verimini evlerine taşıyacak” dedi.

Şenlik kapsamında “Yerel Tohumlar Mirası” başlıklı bir panel düzenlendi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Zerrin Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, akademisyenler ve üreticiler yerel tohumun korunmasının önemini anlattı.

Katılımcılar adına konuşan Osmangazi Belediyesi’nden Yüksek Ziraat Mühendisi Arca Atay, yerel yönetimlerin bu alandaki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Yerel tohumlar çocuklarımıza bırakacağımız çok önemli bir miras. Yerli ya da yabancı tohum şirketlerine bağlı kalırsak bu iş olmaz. Bu işi severek ve sahiplenerek yapmalıyız.”

Etkinlikte sahne alan Grup Avaz, seslendirdiği şarkılarla şenliğe renk kattı. Gün boyunca devam eden tohum takasları, atölye çalışmaları ve sohbetlerle Bornova’da toprağın ve üretimin önemi bir kez daha vurgulandı.