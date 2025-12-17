Tokat Belediyesi’nde dinleme cihazı soruşturması: 2 tutuklama
Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun makam odasında dinleme cihazı bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Belediye başkan yardımcısı M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, belediye personeli Y.Y. ile bilgi işlem uzmanı E.Y. cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, makam odasında dinleme cihazının bulunması sonrası yürüttükleri çalışma kapsamında belediye başkan yardımcısı M.K, belediye personeli Y.Y. ve bilgi işlem uzmanı E.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Y. ve E.Y. tutuklandı.