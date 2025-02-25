Tokat maden kuşatmasında

Tokat merkezdeki köyler maden ve enerji şirketlerince adeta kuşatılmış durumda. Üç farklı maden şirketinin 4. grup yani altın, gümüş, kobalt gibi ağır madenler için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvurduğu ve ruhsat aldığı belirtildi. Yine bölgede bir enerji şirketinin rüzgar türbinleri ve güneş panelleri için ruhsat aldığı kaydedildi. Halk, madenlerin tarım ve hayvancılığı bitireceğini, insanları göçe zorlanacağını belirterek, hukuki mücadele ve direniş başlattı.

SU KAYNAKLARI KİRLENİR

Daha önce Günçalı ve Killik köylerinin dahil olduğu bir alan için maden ruhsatı verilen Tokat'ta bu kez de Güzelce, Gömleksiz, Aydoğdu, Batmantaş, Karkıncık, Kervansaray, Çayören ve Aliköyü içine alan sahalar için maden arama ruhsatı verildiği ortaya çıktı. Birbirine komşu olan bu köylerde yapılmak istenen çalışmaların Yeşilırmak Nehri'nin Kelkit kolunun su kaynaklarının bulunduğu alanda olması dikkat çekti. Tarım, hayvancılık ve arıcılık ile geçimini sağlayan halk, maden aramalarının bunları bitireceğini söyledi.

Madenlerin ayrıca Çamlıbel ovasında yapılan şeker pancarı, patates, fasulye ve yem bitkileri üretimini de olumsuz etkileyeceği belirten köylüler ‘‘Bu bölgedeki endemik bitkiler, tarımsal ve hayvansal üretim, arıcılık faaliyetleri madenciliğin başlaması ile bitecektir. Ormanlar tahrip olacaktır. Şeker pancarı ve silajlık mısırın maden sebebi ile kirlenmesi sonucu bu zehirli kalıntılar bütün ülkeye yayılacak ve insanımız gıda yoluyla zehirlenecektir. Süt ve şeker üretimi kimyasal atıklara maruz kalacak Güzelce barajının suçladığı bütün alanlara yayılacaktır. Bölge yaşanmaz hale gelecektir’’ dedi. Günçalı Köyü Çevre Komisyonu Yöneticisi Bahadır Sarıyaprak, Günçalı köyü ve çevresinde yapılmak istenen maden arama faaliyetine karşı HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım A.Ş.’ye dava açtıklarını, davanın aralık ayında Tokat İdare Mahkemesi’nde görüldüğünü ve mahkeme kararını beklerken bölgede yeni madenlere ruhsat verildiğini öğrendiklerini anlattı. Sarıyaprak ‘‘Bölgede Nitromar Petrokimya Madencilik’in 110 bin dönüm alan için ruhsat aldığını öğrendik. Aydoğdu, Günçalı, Batmandaş, Karkıncık ve Gömleksiz ruhsat sınırları içinde kalıyor. Toplam dört ruhsatın yüzölçümü 110 bin dönümlük alanı kapsıyor. Olası işletme durumuna geçildiğinde bu köylerin boşaltılması gerekecek’’ diye konuştu.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Bölgede Zeni Madencilik ve HLC Kıymetli Madencilik’in de ruhsatlar aldığını anımsatan Sarıyaprak, 10 köyün aktif ve ruhsat sınır noktalarının içinde kaldığını, etkilenecek köy sayısının 45'i bulduğunu kaydetti. ‘‘Köyler kuşatılmış durumda. Ruhsatlarda 1. derece sit alanı bile var’’ diyen Sarıyaprak, şöyle devam etti:

‘‘Maden ruhsatları kopyala yapıştır şeklinde veriliyor. Bunlara izin vermeyeceğiz. Nitromar Petrokimya firması kar nedeniyle şu an sahaya giremiyorlar. Çamlıbel bölgesinde konaklıyorlar. Hava koşulları netleştiğinde sahaya girmek için harekete geçecekler. Maden şirketlerini sahalara sokmayacağız. Bölgede bu kadar yatırım varken, DSİ'nin ve farklı noktada tarım desteklenirken, hayvancılığa devletin yatırımları varken bölgedeki ruhsat sayısının 10'a çıkması ne demek oluyor? Aleviler için kutsal sayılan Çalbaba'da her yıl şenliğimiz olur. Bu projelerle bizleri buradan sürmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.’’

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KÖYLER BİRLEŞEREK MÜCADELEYE BAŞLADI

Ataşehir Tokat Dernekler Federasyonu Başkanı Aşur Değerli ise şunları söyledi: "Bizim köy Aydoğdu köyü. Köyümüzde 70 ev var. Köyümüzün dört tarafında maden ruhsatı var, yani madenlerin tam ortasında kalıyoruz. Eğer maden arama çalışmaları başlarda köyümüzde yaşam kalmaz, göçe zorlanacağız. Köyde tarım ve hayvancılık diye bir şey kalmaz. Yaşam biter. Köylerimizi bırakmayacağız. Mücadele ediyoruz. Şu anda tüm köyler birleşti, halk toplantıları yapılıyor. Eylemler, basın açıklamaları yapacağız. Ruhsat iptal davası açtık."